Apteeker annab nõu: kuidas võidelda põiepõletikuga?

Sageli kohtab põiepõletikku just sügis- ja talvekuudel, seda lihtsal põhjusel: sügisel lähevad ilmad jahedaks ja inimesed ei ole veel harjunud nii soojalt riietuma. «Samuti esineb palju vihmasadusid, mistõttu võivad jalad märjaks saada ja jällegi on oht külmetuda,» selgitas Sokk. Ka külmal pinnal istumine võib põiepõletiku teket soodustada.

Igaüks, kes põiepõletikuga kokku puutunud on, teab, millist valu ja ebamugavustunnet see seisund tekitab. Ent kuidas sellest kiiresti lahti saada? Eeskätt on proviisori hinnangul tarvis puhata ja ennast soojas hoida.

Sama oluline on tarbida palju vedelikku. «Joogiks võib kasutada vett või ravimteesid (soovitatavalt ilma suhkruta): on olemas spetsiaalsed teesegud või siis leesika-, kaselehe- ja pungateed,» tõi Sokk välja.

Kergemapoolset põiepõletikku saab ravida käsimüügiravimitega. «Kasutada võib jõhvikaekstrakti tablette, ühtlasi on soovitatav kasutada piimhappebaktereid sisaldavaid preparaate, et mikrofloorat korrastada,» märkis ta. Nimelt muudab jõhvikaekstrakt põie limaskesta mikroobide suhtes vähem vastuvõtlikuks.

Kui põletik ei vaibu, on soovitatav ikkagi pöörduda arsti poole, et teha uriinianalüüs ja selgitada välja, millest on põletik tingitud. «Enamasti on siis vaja kasutada antibiootikumravi,» lisas Sokk.