Millised terviseprobleemid toob kaasa B12-vitamiini puudus?

B12 vitamiin on vajalik keha normaalseks toimimiseks, kuid organism ei suuda seda ise toota. Vitamiini leidub valdavalt loomsetes toitudes, mistõttu tuleb taimetoitlastel ja veganitel ainet toidulisandina juurde võtta, vahendab Independent.

Ka kobalmiini nime all tuntud B12-vitamiin on vajalik kehafunktsioonide toimimiseks, näiteks närvisüsteemi toetamiseks. Folaadi ja B6-vitamiiniga ongi B12-vitamiin vajalik tervete vere punaliblede moodustamiseks. Täpsemalt aitab B12-vitamiin reguleerida vereloomet, kuna on seotud hemoglobiiniga veres.