Kas 186 elu oleks õnnestunud päästa

Kuidas öelda neid õigeid sõnu?

«Inimesed, kes on suitsiidikatses ellu jäänud on rääkinud, mis oleks neid suitsiidikatse tegemisel peatanud. Piisata oleks võinud sellest, kui keegi oleks õigel hetkel küsinud kasvõi lihtsa lause «Kuidas sul läheb?» või saatnud sõnumi «Mõtlen su peale». Oluline on inimestega ühenduses olla ja kui on kõhklus, kas teisel on ikka kõik hästi, siis küsida.»

Psühholoog rõhutab, et loeb ka see, mis sõnadega räägime ja kuidas suhtume vaimse tervisesse. «Kas leiame, et kui inimesel on raske, on see sellest, et ta on nõrk või kuidagi puudulik. Või leiame, et kõik on inimesed, seega haavatavad ja võivad vahel kellegi tuge vajada. Meie mõtteviisis on veel liiga levinud uskumus, et igaüks peab endaga ja oma muredega ise, üksi hakkama saama. Seda hoiakut saame kohe muutma hakata ja võtta ühendust kellegagi, kes võib meie tuge vajada,» lisab ta.