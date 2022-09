Rapamütsiinil on vananemisvastane toime

Kujutage ette, et võite võtta ravimit, mis hoiab ära vananemisega kaasnevad nähud ja hoiab teid ka tervena. Teadlased püüavad leida ravimit, millel on selline toime. Praegune kõige lootustandvam vananemisvastane ravim on rapamütsiin. See on laboriloomadega läbiviidud eksperimentaalsetes uuringutes näidanud oma positiivset mõju elu pikkusele ja tervisele.