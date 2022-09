Teadlased said jälile, miks koroona võtab kuudeks võhma välja

Varasemad uuringud, mis tehtud peamiselt noorte ja heas vormis inimeste seas, on juba näidanud, et pärast Covid-19 põdemist võib tekkida kerge südamelihasepõletik. Kuid püsivate sümptomite algpõhjus ei ole olnud teada.

Meditsiiniteadlaste meeskond eesotsas dr Valentina Puntmanni ja professor Eike Nageliga Frankfurdi ülikoolihaiglast jälgisid 346 inimest vanuses 18–77 aastat. Neid uuriti umbes 4–11 kuud pärast dokumenteeritud SARS-CoV-2 nakkust. Analüüsiti nende verd, tehti südame magnetresonantstomograafia ning sümptomeid hinnati standardsete küsimustike abil.

Uuringu alguses teatas 73 protsenti südameprobleemidest; 57 protsendi puhul püsisid need sümptomid pärast nakatumist koroonaviirusega 11 kuud. Uurimisrühm mõõtis kerget, kuid püsivat südamelihasepõletikku, millega ei kaasnenud südame struktuurseid muutusi. Samuti oli veres märkimisväärne troponiini tase — see valk siseneb verre, kui südamelihas on kahjustatud.

«Patsientide sümptomid ühtivad meie meditsiiniliste leidudega. On oluline märkida, et kuigi Covidi järgse südamelihasepõletiku vallandajaks on SARS-CoV-2, erineb see oluliselt klassikalisest viiruslikust müokardiidist. Südamelihase ulatuslik kahjustus, mis põhjustab südame struktuurseid muutusi või talitlushäireid, ei ole haiguse selles etapis iseloomulik,» ütles dr Puntmann ajakirjas Medical Xpress.

Ta sõnul meenutab haiguse kliiniline pilt rohkem kroonilist põletikku, näiteks autoimmuunhaiguste leide. «Kuigi tõenäoliselt on selle põhjuseks viiruse poolt käivitatud autoimmuunprotsess, on selle patofüsioloogia mõistmiseks vaja palju rohkem uuringuid. Samamoodi tuleb tulevastes uuringutes välja selgitada, milline pikaajaline mõju on kerge Covid nakkuse järel tekkinud südamelihasepõletikul.»