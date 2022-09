Ida-Viru keskhaigla sai uue kompuutertomograafi

Seadmes kasutatakse uut piltide rekonstruktsiooni süsteemi ja detektorit, mis võimaldab vähendada märkimisväärselt piltide müra. See omakorda tähendab, et on võimalik sama uuringut teha oluliselt madalama kiirgusdoosiga, nenditakse Ida-Viru keskhaigla pressiteates.