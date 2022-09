Süstivabad koroonavaktsiinid - on neist kasu?

Kohe hingamisteede limaskestas - ninas, suus, kopsudes - nakkust pidurdamaasuvate vaktsiinide loomine, mis suudavad ka sissetungija hävitada, on paljude teadlaste eesmärgiks. Arvatakse, et maailmas on erinevates etappides töös ligi 100 hingamisteede limaskestal töötavat vaktsiinikandidaati, inimkatsetei on jõutud ehk viiendikuga. Ideaalis peaks limaskestal toimivad vaktsiinid ära nakkuse seal, kus viirus esimest korda kehasse siseneda püüab. See tähendaks, et ära hoitaks isegi kerged haigusjuhtumid, mis omakorda tähendab, et teistele inimestele polegi midagi edasi anda, sest viiruse paljunemine on sisuliselt välistatud. Sellist reaktsiooni nimetatakse steriliseerivaks immuunsuseks.