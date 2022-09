Teadlane: uus avastus võib kaotada vajaduse iga-aastase koroona tõhustusdoosi järele

Ajakirjas Communications Biology avaldatud uuring on jätk 2020. aasta oktoobris läbi viidud eeluuringule, mille käigus eraldasid teadlased Iisraelis algse koroonatüvega nakatunud ja taastunud inimeste verest kõik immuunsüsteemi B-rakud ja üheksa antikeha. Teadlased on nüüd välja selgitanud, et mõned neist antikehadest on väga tõhusad uute kooronaviiruse variantide, sealhulgas delta ja omikroni neutraliseerimisel.

«Eelmises uuringus näitasime, et erinevad antikehad, mis moodustuvad vastuseks algse viirusega nakatumisele, on suunatud viiruse erinevate piirkondade vastu. Kõige tõhusamad antikehad olid need, mis seondusid viiruse ogavalguga kohas, kus viimane seondub raku ACE2 retseptoriga. Muidugi ei olnud me ainsad, kes neid antikehi isoleerisid ja ülemaailmne tervishoiusüsteem kasutas neid laialdaselt kuni koroonaviiruse erinevate variantide saabumiseni, mis muutis enamiku nendest antikehadest kasutuks,» ütles Medical Xpressis dr Natalia Freund, kes oli üks uuringu juhtidest.

Käesolevas uuringus tõestasid teadlased, et delta ja omikroni neutraliseerimisel on väga tõhusad kaks antikeha, TAU-1109 ja TAU-2310, mis seonduvad viiruse ogavalguga veidi teises piirkonnas kui enamik antikehadest. «Meie leidude kohaselt on esimese antikeha TAU-1109 efektiivsus omikronitüve neutraliseerimisel 92 protsenti ja delta tüve neutraliseerimisel 90 protsenti. Teine antikeha, TAU-2310, neutraliseerib omikronvariandi 84 protsendise ja delta 97 protsendise efektiivsusega,» nentis Freund.