Uus malaariavaktsiin lubab läbimurdelist edu

Teadlaste sõnul on uus malaariavaktsiin maailma muutev. Vaktsiini heakskiitu loodetakse järgmisel aastal. Vaktsiini arendajad sõnasid, et vaktsiin on odav ja neil on ka leping, et toota rohkem kui 100 miljonit doosi aastas.

Tõhusa malaariavaktsiini välja töötamiseks on kulunud üle sajandi, sest sääskede poolt levitatav malaariaparasiit on keeruline ja raskesti tabatav. Viirus on kehas pidevas liikumises, mistõttu on keeruline immuniseerida.

Ajakirjas Lancet Infectious Diseases on avaldatud uuringus 409 lapsega selgus, et kolm annust vaktsiini ja üks korduvannus annavad kuni 80 protsendilise kaitse.

«Me arvame, et need andmed on selle valdkonna parimad andmed kõigi malaariavaktsiinide kohta,» ütles prof Adrian Hill.

Vaktsiini pole veel heaks kiidetud, enne kui on avalikud 4800 lapsega tehtud uuringu tulemused, mis peaks avalduma enne aasta lõppu.