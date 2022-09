Kas tead, kuidas erinevad paratsetamool ja ibuprofeen?

Proviisori sõnul on mõlemal ravimil ühised ja sarnased toimed, milleks on valu- ja palavikuvastane toime. «Mõlemad on ravimid, millel võivad olla kõrvaltoimed, mistõttu tuleb neid tarvitada mõõdukalt ja vastaval näidustusel. See tähendab, et kui inimene võtab ibuprofeeni oma peavalule, siis ei pea palaviku alandamiseks tarvitama eraldi paratsetamooli, kuna ibuprofeen langetab seda sama hästi,» selgitas ta.

Sageli võib aga tekitada valearusaam, nagu oleks 500 mg paratsetamooli kangem 400 mg ibuprofeenist. See aga proviisori sõnul tõele ei vasta. «400 mg ibuprofeeni võrdub 1000 mg paratsetamooliga. Seega pole 500 mg paratsetamooli kangem kui 400 mg ibuprofeeni,» näitlikustas ta.

Paratsetamool leevendab valu ja palavikku

Lehari sõnul ei kuulu paratsetamool samasse toimeaine gruppi nagu ibuprofeen. «Paratsetamool on üks huvitav aine: ta kuulub gruppi, mida nimetatakse aniliidideks, ning on seal suhtelises üksinduses – Eestis rohkem samasse gruppi kuuluvaid aineid ei ole,» märkis ta.

Peamine erinevus võrreldes ibuprofeeniga peitub aga selles, et paratsetamoolil pole põletikuvastast toimet – ta on vaid valuvaigisti ja palavikualandaja. «Paratsetamooli valuvaigistava ja palavikku alandava toime täpne mehhanism pole siiani selge, kuid ilmselt pärsib see prostaglandiinide sünteesi nii kesknärvisüsteemis kui ka perifeersetes kudedes,» sõnas Lehari.