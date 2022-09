ME SAAME HAKKAMA ⟩ Laps tõrgub kooli minemast

Mis seal salata, päris paljude vanemate jaoks on laste hommikuti kooli saamine tõsine väljakutse. See, et mure on paljudel vanematel ja lastel, ei tähenda muidugi, et nii ongi õige ja lastel peabki olema vastik või hirm kooli minna. Seltskonnajutu vestlusteema taga on tihti aastatepikkused vaevalised hommikud ja vanemate tohutu abitustunne. Vanemad ju teavad hästi, et nemad vastutavad koolikohustuse täitmise ja laste heaolu eest ning läbikukkumistunne on kerge tulema, kui laps nii selgelt märku annab, et midagi on temaga viltu.