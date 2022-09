Uue meetodiga avastatakse munasarjade ja rinnavähk varakult

Üks neist kohalikest osalejatest, 51-aastane Toni Masci Fairportist, osales Moore'i uuringus, andes analüüsimiseks oma vereproovid. Tal oli munasarja tsüst, mis lõhkes - ainult selleks, et teada saada, et tema kõhus oli ka suur kasvaja. 2017. aastal raviti tema 1. staadiumi munasarjavähki operatsiooni ja kuue keemiaravi tsükliga ning ta tähistas just viie aasta möödumist vähist vabanemisest.