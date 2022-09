Ukraina sõjapõgenikele hakkab üldarstiabi osutama ka Confido Meditsiinikeskus

«Eestis on hulk Ukraina sõjapõgenikke, kes on hiljaaegu riiki saabunud ning neil ei ole siin veel püsivat elu- ega töökohta, mispärast ei ole neil ka võimalust perearsti valida. Seetõttu on piirkonnas, kuhu on põgenikke saabunud märksa rohkem, vajalik tagada esmatasandi teenuste kättesaadavus. Koostöös Confidoga pakume põgenikele üldarstiabi, mida osutavad üldarst ja kaks õde. Tegemist on täiendava võimalusega saada arstiabi neil põgenikel, kes perearsti nimistusse veel ei kuulu. Arstiabi osutatakse sarnasel viisil nagu saavad seda Eesti kodanikud ning sealhulgas ei pea Ukraina sõjapõgenik maksma visiiditasu,» rääkis Tervisekassa partnersuhtluse osakonna juhataja Marko Tähnas.