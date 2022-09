Teadlased avastasid, mis põhjustab liigeseid kahjustavat põletikku

«Kasvajanekroosifaktor-alfa või lühidalt TNF-alfa on üks peamisi põletikulisi valke, mis põhjustavad reumatoidartriiti ja on sihtmärgiks paljudele praegu kättesaadavatele ravimeetoditele,» ütles vanemautor Salah-Uddin Ahmed, Washingtoni riikliku ülikooli professor Medical Xpressis. «Kuid aja jooksul võib patsientidel tekkida resistentsus nende ravimite suhtes, mis tähendab, et need ei tööta enam nende jaoks. Seetõttu otsisime TNF-alfa signaaliülekandes seni avastamata ravimi sihtmärke, seega põhimõtteliselt valke, millega see «suhtleb» ja millel võib olla roll.»