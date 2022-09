Botox sai nüüd konkurendi

Tegemist on ikka sama bakteri Clostridium botulinum toodetava mürgiga - botuliiniga, kuid tootja Revance Therapeutics on aine koostist parandanud nii, et mõju kestab vähemalt kortsude silumise osas kauem kui praegustel preparaatidel. Väidetavalt jõudsid nad uue koostiseni uurides, kuidas saaks lihaselõdvendajaid kasutada ilma süstita, lihtsalt nahale kandes.