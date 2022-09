Uued omikrontüvele kohandatud vaktsiinid jõudsid ka Eestisse

«Comirnaty (Pfizer/BioNTech) ja Spikevax (Moderna) bivalentsed vaktsiinid, mis on suunatud lisaks algsele SARS-CoV-2 tüvele ka omikrontüve BA.1 alamvariandi vastu, on saanud Euroopa Liidu müügiloa ja praeguseks on Eestisse jõudnud ka esimesed tarned nende bivalentsete vaktsiinidega. Millal vaktsiinid jõuavad vaktsineerijateni, saame täpsustada lähipäevil,» ütles Heli Laarmann Med24-s.