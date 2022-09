Mikroplastisaaste on kõikjal – ka taimede kinnipüütud vees

«Need fütotelmatad on väga väikesed ja neil on lühike eluiga,» kirjutavad teadlased oma artiklis, mis avaldati ajakirjas BioRisk. «Seetõttu on küsimus selles, kuidas nad mikroplastiga saastati,»

Uuritud alal saasteainete allikaid ei leitud, nii et mikroplasti tükid ja kiud pärinesid tõenäoliselt saastunud atmosfäärist, väidavad nad. Teine teooria on see, et teod transportisid mikroplasti enda sees või pinnasest ja enda küljes nendesse lühiajalistesse veekogumitesse.