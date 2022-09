Kopsuvähk võib mittesuitsetajatel tekkida üllatava teguri tõttu

Kuid kui rakk puutub kokku reostusega, võib see käivitada «haavade paranemise reaktsiooni», mis põhjustab põletikku, ütles Swanton. Ja kui sellel rakul on mutatsioon, võib see muutuda vähiks, lisas ta.

Swanton ütles, et loodab, et see leid annab «viljaka aluse tulevikuks ja molekulaarseks vähi ennetamiseks, mil saaks pakkuda inimestele ravimeid, võib-olla iga päev, et vähendada vähiriski».