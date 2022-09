7 argist harjumust, mis aitasid kuninganna Elizabethil elada kõrge eani

1. Hommikusöögi söömine

Kuninganna Elizabethile serveeriti hommikusööki iga päev kell 8.30, vahendab MSN News ajakirja The Healthy. Tervisliku hommikusöögi söömist on seostatud pikema elueaga, võib-olla seetõttu, et hommikusöögi sööjatel on uuringute kohaselt väiksem südamehaiguste ja diabeedi tekkerisk.

2. Lemmikloomadega tegelemine

Elizabeth oli pühendunud oma armsatele koertele, eriti corgidele. Uuringutest on ilmnenud, et lemmikloomade omamine võib tervist turgutada, alandades vererõhku, vähendades stressi, tervishoiukulusid (loomaomanikud käivad arsti juures harvem kui need, kellel pole looma), võidelda depressiooniga ja vähendada rasvumise tõenäosust ja seega ka vähi- ja diabeediriski.

3. Ratsutamine

Elizabeth oli hea ratsutaja. Ratsutamine on lõbus, kuid see on ka suurepärane treening, mis võis kaasa aidata tema terava mõistuse säilimisele ja vaimukusele. 2022. aastal avaldatud Alzheimeri tõve uuringu kohaselt on regulaarne füüsiline aktiivsus parim viis vananemisega seotud vaimse võimekuse languse pidurdamiseks. Treeningu tüüp ei omanud suurt tähtsust.

4. Teeaeg

Kuninganna Elizabeth alustas oma päeva tassi Earl Grey teega. Nagu paljud britid, jõi ta teed ilma suhkruta, kuid ei olnud vähese piima vastu.

Igapäevane teejoomine toetab tervist. Loe uue uuringu kohta tee kasulikkusest siit.

5. Naermine