Kõhulahtisuse ravim võib leevendada autismi sümptomeid

Uuring on esimene, mis kasutab teadmisi valkude koostoimevõrgustikest, et uurida, kas olemasolevaid ravimeid saaks autismi puhul kasutada. Vaadates, kuidas erinevad ravimid süsteemis valke mõjutasid, tuvastasid teadlased potentsiaalsed ravimikandidaadid edasiseks uurimistööks. Kõige lootustandvamaks kandidaadiks osutus tavaline kõhulahtisusevastane ravim loperamiid. Teadlastel on huvitav hüpotees selle kohta, kuidas see võib autismi sümptomeid - näiteks suhtlusraskusi - leevendada.