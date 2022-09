Ühendriikides algas erasektori medõdede streik

Medõdesid esindavad ametiühingud on pidanud tööandjaga läbirääkimisi viis kuud, kuid kokkuleppeni pole jõutud. Erahaiglate esindajate sõnul on õdedele kolme aasta jooksul pakutud umbes kümneprotsendilist palgatõusu, kuid õdede palganõue on 27-30 protsenti.