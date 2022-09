GRAAFIKUD ⟩ Tulevikus võib ka pikaajalise haiguslehe ajal osaliselt töötada

«See, milliseks kujuneb tööandja kulu, sõltub millise terviseprobleemiga töötaja on ja mil määral ta vajab töökoha kohandamist või muud abi. Seega see on väga individuaalne,» märkis Pärg.

90 protsenti pikaaegsetest haiguslehtedest väljastavad perearstid. «Kõige sagedamini vajavad inimesed pikaajalist haiguslehte trauma järgselt või vaimse tervise murede korral. Mõlemal juhul on oluline, et inimene ei jääks töölt eemale liiga pikaks ajaks,» kirjeldas Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige Karmen Joller.

Ta tõi välja, et on ka juhtumeid, kus just töökeskkond on inimese töölt eemale jäämise põhjuseks – väga oluline on paralleelselt tööle naasmisega tegeleda ka töökeskkonnaga ja leida võimalused inimese kiiremaks taastumiseks ning järgmiste pikkade haiguspuhkuste ennetamiseks,» selgitas Joller.

Pärg lausus, et kui inimene kaotab pärast pikka haiguslehte töö ning hakkab uuesti otsima, siis see kui kiiresti ta endale uue töökoha leiab sõltub sellest, millist tööd ta soovib leida, kas tal on püsivaid tervisest tulenevaid tegutsemise piiranguid, mille tõttu võivad tal mingid tööd olla mittesobivad ning milline on tema haridus, erialane ettevalmistus, senine töökogemus jne. Uue töö leidmisel pakub abi töötukassa.