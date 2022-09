Metsade võime inimesele ohtlikke kliimamuutusi ohjata on ohus

Oregoni osariigi ülikooli teadlaste juhitud uuringu tulemused ütlevad, et metsapuude lehed ei suuda end ümbritsevast õhutemperatuurist madalamaks jahutada. See tähendab, et puude võime vältida kahjulikku temperatuuritõusu ja siduda atmosfäärist süsinikku on üha soojemas ja kuivemas keskkonnas ohustatud.

Mitmete ülikoolide ja valitsusasutuste teadlaste rahvusvahelises koostöös tehtud uuringu tulemused on vastuolus teadusringkondades levinud teooriaga, mille kohaselt võivad puuvõra lehed hoida oma temperatuuri fotosünteesi jaoks optimaalses vahemikus.

Ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud värske uurimustöö on oluline taimede kliimamuutustele reageerimise mõistmiseks ja ennustamiseks, ütles juhtiv autor Chris Still. Ta märgib, et mitmed uuringud näitavad - paljud maailma metsad lähenevad süsiniku omastamise termilisele piirile.

"Hüpotees, mida tuntakse lehtede piiratud homöotermia nime all, väidab, et funktsionaalsete tunnuste ja füsioloogiliste reaktsioonide kombinatsiooni kaudu suudavad lehed hoida oma päevatemperatuuri fotosünteesi jaoks parima temperatuuri lähedal ja allpool seda temperatuuripiiri, mis neile kahjulik on," ütles Still. Teoorias peaks lehed suutma jahutada õhku, mille temperatuur on 25 - 30 kraadi Celsiuse järgi või üle selle, madalamaks. "See teooria viitab ka sellele, et lehtede jahutusreaktsioon leevendab osaliselt kliima soojenemise mõju metsadele."