Gripi riskirühma kuulvad inimesed on oodatud tasuta vaktsineerima

«Gripp on äge viirushaigus ning selle raske kulg ja tüsistused on riskirühma kuuluvatele inimestele tõsiseks ohuks. Seepärast võimaldame raske haigestumise ja enneaegse suremuse vähendamiseks alates sellest sügisest tasuta gripivastast vaktsineerimist kõigile haigusest enam haavatavatele sihtrühmadele,» ütles Peterson.

Eesti on Euroopa Liidu liikmesriikidest üks kõrgema gripi tüsistustesse suremusega riikidest, mistõttu laiendatakse sel sügisel tasuta gripivaktsiini kättesaadavust. Alates oktoobri keskpaigast on tasuta gripivaktsiin kättesaadav üld- ja erihoolekandeasutuste elanikele, kogukonnas elamise teenusel olevatele inimestele, kõigile üle 60-aastastele, rasedatele, kuue kuu vanustele kuni seitsmeaastastele lastele ning gripi riskirühma kuuluvatele alaealistele.

Gripi riskirühma loetakse alaealised, kellel on terviseseisundi tõttu suurem risk raskelt haigestuda – lapsed, kellel on südameveresoonkonna haigused, onkoloogilised haigused, immuunpuudulikkus, diabeet või obstruktiivne kopsuhaigus. Lisaks soovitasid eksperdid mai lõpus laiendada tasuta gripivastast vaktsineerimist vanemaealiste puhul kõigile üle 60-aastastele.

Tartu Ülikooli teadlaste hinnangul on grippi haigestumisel suurim risk tüsistuste tekkeks väikelastel, eakatel, rasedatel ja kroonilisi haigusi põdevatel inimestel. Viimase kümne aasta jooksul on grippi surnud üle 300 inimese, nende seas ka kaheksa last, kellel kõigil olid rasked kaasuvad haigused. Tervise arengu instituudi ja Eesti haigekassa andmeil haigestus 2021/2022 gripihooajal grippi 15 272 inimest, kellest 385 vajas haiglaravi ning 10 suri gripi tüsistustesse.