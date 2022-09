Terviseorganisatsioonid kutsuvad riike fossiilkütustest loobuma

Kirjas pannakse ette, et «fossiilkütuste leviku tõkestamise leping» peaks töötama samasugusel moel nagu Rahvusvahelise Terviseorganisatsiooni WHO tubakatoodete tarbimise piiramise raamkonventsioon. Kahjulikud kontrollitavad ained oleksid sellise leppe puhul kivisüsi, nafta ja gaas.

Üleskutsele on oma allkirja andnud ka WHO.

«Kaasaegne sõltuvus fossiilkütustest pole pelgalt keskkonnavandalism. Tervise seisukohalt on see enesesabotaaž,» ütles WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus avalduses.