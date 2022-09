Parkinsoni tõve suur saladus võib olla teadlaste sõnul lahendatud

Anduritega varustatud robottooli abil selgitasid teadlased välja, et Parkinsoni tõvega patsientide jalalihaste töövõime on seotud ajupiirkonnaga, mida nimetatakse subtalamuse tuumaks.

See ovaalse kujuga ajupiirkond on seotud liigutuste reguleerimisega. Tooli abil saadud andmed näitavad, et see kontrollib jalaliigutuste algust, kulgu ja lõppu, selgub ajakirjas Science Translational Medicine avaldatud uuringust.

«Meie tulemused on aidanud paljastada selgeid muutusi ajutegevuses, mis on seotud jalgade liikumisega,» ütles Šveitsi Lausanne'i ülikooli vanemteadur Eduardo Martin Moraud.

«Võime kinnitada, et samad muutused on aluseks kõnniolekute kodeerimisele – näiteks muutustele seismise, kõndimise, pööramise, takistuste vältimise või trepist ronimise vahel – ja kõndimise puudujääkide, näiteks kõnnaku külmumise, kodeerimisel,» ütles Moraud.

Parkinsoni tõbi on närvisüsteemi degeneratiivne häire, mis mõjutab peamiselt keha liikumisfunktsioone.

Parkinsoni tõvega patsientidel on raskusi liigutuste alustamise või peatamisega, või ühendada erinevaid liigutusi, et täita ülesandeid, nagu püsti tõusmine, või et lõpetada üks liigutus enne järgmise alustamist.

Subtalamuse tuum on osa basaalganglionidest, ajustruktuuride võrgustikust, mis teadaolevalt kontrollib keha liikumissüsteemi mitmeid aspekte, ütles leiud läbi vaadanud Clevelandi kliiniku neuroloog dr James Liao.

«See uuring on esimene, mis veenvalt demonstreerib, et basaalganglionid kontrollivad jalgade liigutuste tugevust,» ütles Liao. «Oluline on see, et see seob basaalganglionide talitlushäireid Parkinsoni tõve kõnnihäiretega.»