Bidenil on plaan vähk Kuu peale ära saata

Plaani nimi - Cancer Moonshot - on inspireeritud muidugi John F. Kennedy 60 aastat tagasi peetud ajaloolisest kõnest, millega kuulutati välja inimese Kuule saatmise plaan. Biden ütleb, et vähk sellisel kujul, nagu me seda praegu tunneme, peab ajalooks saama.