Talvevarud kogutud? Nüüd on aeg aiasaadused külma panna

Kindlasti tasub puu- ja köögivilju ostes valida kodumaiseid või lähiriikide vilju, nii on tõenäosus suurem, et saate puhtama toidu ja ei söö liigselt pestitsiidide jääke sisse ning samuti aitab see vähendada keskkonnale negatiivset mõju. Puu- ja köögivilju tarbides tasub pöörata tähelepanu sellele, et osa saaks kindlasti söödud toorena ning osa võib tarbida kuumtöödeldult.