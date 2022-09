Rasket kopsuinfektsiooni põhjustava bakteri hävitamiseks leiti huvitav moodus

Geneetilist kopsuhaigust nimega tsüstiline fibroos põdevad inimesed on väga haavatavad surmaga lõppevate Mycobacterium abscessus kopsuinfektsioonide suhtes. Viimasest põhjustatud infektsioonid on tavaliselt nahas ja nahaalustes pehmetes kudedes. Seisundit on raske ravida, kuid nüüd on teadkased pakkunud ravimeetodiks mee kasutamise, edastab New Atlas.