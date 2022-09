Onkoloog selgitab, millised sümptomid võivad viidata vähile

«Mõned patsiendid hakkavad tundma ennast pahasti – kas ei ole jõudu enam nii palju, tekib väsimus või mõni selline kaebus, mida võib seostada ükskõik millega, näiteks on hemoglobiin madal, oled vähe maganud vms,» täiendas dr Annelii Jürgenson, Põhja-Eesti regionaalhaigla taastusravikeskuse juhataja ajalehes Pealinn. «Osa patsiente on kurtnud, et nad tunnevad, et midagi on viga, aga lihtsamad uuringud midagi ei tuvasta. Näiteks jõudis mu juurde naine, kes oli käinud 2019. aastal ja 2021. aastal sõeluuringul mammograafis, kuid midagi ei tuvastatud, olgugi et ta tajus, et midagi on korrast ära. Aastaks 2022 oli tema rinnavähk juba nahasiirdega seljale arenenud.»