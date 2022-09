VIDEO ⟩ Eesti Vähiliidu juubelikonverentsil arutleti tulevikusuundade üle

Eesti Vähiliidul on juba uued väljakutsed vähi ennetustegevuse jätkamiseks. Plaanis on soetada mobiilne kompuutertomograaf, mis võimaldab nii kopsuvähi sõeluuringut kui ka teisi eriarstide määratud uuringuid teha inimese elukoha lähedal – ka väljaspool suurlinnu. Nii on võimalik haigus avastada enne sümptomite ilmnemist ja tänu sellele alustada ravi väga varajases kopsuvähi staadiumis. Kompuutertomograafia, mis tagab patsiendile madala kiirgusdoosi, on asendamatu vähi diagnostikas ning eriti efektiivne ägedate haigusjuhtude ja suurte traumade korral.