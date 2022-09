Sule: tervishoiumudeli nõrkuseks on rahastamise ebakindlus

Sule märkis, et teenuste arengustrateegiad on aga olemas. «See, et meil on detailides eriarvamusi, on normaalne.» Samas on õhus küsimus, kuidas tagada inimestele kättesaadav arstiabi. «Sellega kindlasti tegeleme. Efektiivselt toimetamine on meie eesmärk, aga peame arvestama, et tervishoiutöötajatega kollektiivleppe sõlmimine on jätkuvalt probleem, millega peame samuti iga aasta tegelema. Me ei ole olukorras, kus tervishoiutöötajate defitsiit oleks kadunud.»