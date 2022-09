Heidame pilgu Eesti toidu ajalukku: miks kehtestati kalapäev ja mis olid Brežnevi pakid

Tänapäevast eesti toitu iseloomustab avatus maailmaköögi maitsetele ja kosmopoliitne toorainete, retseptide ja menüüde kombineerimine. Au sisse tõusnud on kohalikud traditsioonilised hooajalised toidud. «Kui paarkümmend aastat tagasi oli hoidistamine kitsikusest tingitud hädavajadus, siis nüüd on nii korilus kui moositegemine või hapendamine trendika elustiili osad,» ütles Kannike, kelle sõnul maitse kõrval üha tähtsam toiduainete tervislikkus ja päritolu.

«Laienenud on vegantoodete, vähema suhkru ja enama vitamiinisisaldusega toidutooted ning kohaliku toidu tootmisel tehakse üha rohkem koostööd teadlaste ja toitumisnõustajatega. Suurenenud on inimeste hulk, kes sealiha tarbimist on vähendanud ja eelistavad võimalusel pigem kala või broileriliha, või üldse mitte liha. Taasavastatud on ka kodune leivaküpsetamine, koduõlle ja -veini valmistamine ning potipõllundus,» kirjeldas Kannike.