Nakkushaigused tõstavad Alzheimeri ja Parkinsoni tõve riski

Loomkatsed on näidanud, et infektsioonid mängivad teatud neurodegeneratiivsete haiguste tekkes rolli, kuid tõendeid, kas inimeste puhul on olukord sama, on vähe. Rootsi Karolinska Instituudi teadlased otsustasid hinnata, kuivõrd mõjutavad tõsised infektsioonijuhtumid, mil inimene on lausa haiglaravi vajanud, selliste haiguste nagu Alzheimeri ja Parkinsoni tõve ja amüotroofse lateraalskleroosi esinemist. Viimane, mida tähistatakse sageli lühendiga ALS või ALZ, on ehk kahest esimesest tõvest vähem tuntud. ALS põhjustab teadmata põhjustel lihaste kõhetumist ja tahtele mitteallumist ning on halva prognoosiga.