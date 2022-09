ME SAAME HAKKAMA ⟩ Mis on minu roll?

Kui keegi küsib sinult: «Kes sa oled?» mida siis vastaksid? Võib-olla vaataksid küsijat pentsikult ja arvaksid, et inimene on peast sassis. Või hoopis tajuksid küsimust rünnakuna? Ometi on see ühtaegu lihtne ja imelik küsimus kasulik selleks, et aru saada oma identiteedist ja rollidest elus – seega tasub seda vahel endalt hoopis ise küsida.