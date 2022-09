Perearsti nõuandetelefoni kõnede arv püsib rekordiliselt kõrge

Perearsti nõuandetelefon pakub isikustatud nõustamist, mida on esimesel poolaastal kasutatud üle 5300 korra ehk kogu kõnede hulgast 1,6 protsenti.

«Isikustatud konsultatsioonile pöördub enamasti tööealine inimene töövõimetus lehe avamise märke või retsepti pikendamise sooviga. Oluline on teada, et retseptide pikendamist ja töövõimetuslehe avamise märkmeid saab nõuandetelefoni kaudu lasta teha puhkepäeviti ja riigipühadel, kui perearst pole kättesaadav,» selgitab teenindusjuht.

«Oleme kättesaadavad ka kõigile vaegkuuljatele ja kõnepuudega inimestele. Alustasime vaegkuuljatele ja kõnepuudega inimestele veebivestluse teel nõustamise pakkumist selle aasta alguses ning teenus on kättesaadav meie kodulehe www.1220.ee kaudu,» kinnitab Kukk. Ta lisab, et nõustamine on anonüümne, mistõttu ei saa sealt kaudu retseptide pikendamist ja muid isikustatud teenuseid veel kasutada. Esimesel poolaastal kasutas seda võimalust 108 inimest.