Tee ja kohv aitavad diabeediriski vähendada

"Meie tulemused on põnevad, sest need viitavad, et inimesed saavad teha midagi nii lihtsat kui juua neli tassi teed päevas, et potentsiaalselt vähendada riski haigestuda II tüüpi diabeeti," ütleb uuringu juhtivautor Xiaying Li Hiina Wuhani teadus- ja tehnoloogiaülikoolist.