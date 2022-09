Kardioloog toob välja kaks olulist tegurit, mis halvendavad verevarustust

«Suitsetamine kahjustab arterite sisepinda, vähendab selle kaitsevõimet ning suurendab riski, et veresooned ummistuvad. Samuti suureneb suitsetaja vere viskoossus ja vere voolavusomadused halvenevad. Seega suitsetamine mõjutab negatiivselt nii verevarustust kui südame võimet organismis hapnikku laiali kanda,» kirjeldab Viigimaa ajalehes Tervise Meeter.

Liiga suure hulga halva ehk LDL-kolesterooli korral rasv ja hiljem kaltsium ladestuvad — selle tagajärjeks on veresoonte lupjumine ehk ateroskleroos. See võib hakata häirima organismis verevarustust. Kui elutähtsad organid ei saa piisavalt verd, ühes sellega hapnikku, hakkavad need aegamööda kahjustuma, selgitab Viigimaa.