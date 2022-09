Uuringus ilmnes, kellel kaovad koroona antikehad kiiremini

Teiseks tekitas vaktsineerimine märkimisväärselt kõrgema antikehade taseme inimestel, kel oli varem olnud nakkus, võrreldes nendega, kes varem nakatunud ei olnud. «Meie andmed rõhutavad inimeste vaktsineerimise olulisust ka siis, kui nad on varem nakatunud, ning kinnitavad, et hübriidimmuunsus on parem ja vastupidavam. See tähendab, et vaktsineeritud, kuid mitte nakatunud inimesed vajaksid kordusvaktsineerimist varem kui need, kes on olnud nakatunud,» juhib tähelepanu Marianna Karachaliou, uuringu peamine autor.