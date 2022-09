Kuidas sünnib ravim?

Ravimikandidaate võib esialgu olla palju, nende seast valitakse välja paljulubavad variandid. Seejärel hakatakse ravimit testima loomadel. Alles siis, kui selgub, et loomade peal ravim toimib ja on neile ohutu, alustatakse kliinilisi uuringuid ning ravimikandidaati asutakse testima inimestel.

Kliinilised uuringud on jaotatud mitmesse faasi. Järk-järgult tehakse kindlaks, kas ravim on ohutu ja toimib haiguse vastu. Kliinilise uuringu tegemiseks on vaja Ravimiameti ja eetikakomitee luba. Kui ka kliinilistes uuringutes selgub, et ravimil on oodatud toime ning kasu ületab kaasnevad riskid, esitab ravimi arendaja Ravimiametile ravimi müügiloa saamiseks taotluse.