Peterson: tervishoiu rahastamine peab saama kindlatele alustele

Kohtumisel olid kõne all tervishoiu rahastamise küsimused nii lühiajalises kui pikas perspektiivis. Minister Peterson kinnitas, et tervishoiu kollektiivleppe katteks vajalik rahastus leitakse. «Loodame, et tervishoiu osapooled jõuavad kollektiivläbirääkimistel õiglaste kokkulepeteni, mida saame ka Eesti haigekassa poolt rahaliselt toetada,» ütles Peterson. «Samas peame jätkama koos tervishoiusektoriga ühiseid pingutusi, et tagada tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkus ka pikemas perspektiivis ning tervishoiu rahastamine senistest kindlamatele alustele viia.»