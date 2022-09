Hongkongi juht lubas koroonapiiranguid leevendada

Linna enam kui kaks aastat painanud karantiinireeglid on vastukarva nii elanikele kui ka äridele.

Hongkong on pandeemia vältel järginud Hiina ranget koroonaviiruse nullstrateegiat, mis on kahjustanud majandust ning süvendanud ajude äravoolu, kuna konkureerivad ärikeskused on avatumad.