Perearstid: köha ja nohu pole vastunäidustused lasteaeda minekule

Perearstide 2018. aastal avaldatud juhend lapsevanematele nägi ette, et nohu ja köha ei ole vastunäidustus lasteaeda minekule, kui laps end muidu hästi tunneb ja palavik jääb alla 37,3 kraadi. Koroona-aastatel soovitati aga iga väiksemagi haigusnähu korral koju jääda.

«Jõudsime perearstide seltsis just järeldusele, et see meie ennevanasti tehtud juhend on täiesti asjakohane ja me võime viimaste aastate hüsteeriast tulla tagasi selle normaalsuse juurde: mitte iga nohu ja köha korral testida ja arsti juurde joosta ning usaldada ka lapsevanemaid, sest iga lapsevanem saab kõige paremini aru, millal on laps terve või haige,» rääkis perearstide seltsi juhatuse esinaine Le Vallikivi ERR-ile.

Ta lisas, et kui köhival või nohusel lapsel pole palavikku, kuid ta on loid ja uimane, ei tohi teda loomulikult lasteaeda viia, kuid kui ägedam aeg on möödas ja laps on rõõmus ja energiline, ei ole põhjust teda kuude kaupa kodus hoida.