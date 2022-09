UURING ⟩ Koroona kahjustab platsentat

«See on seni suurim platsentade uuring naistel, kellel oli raseduse ajal Covid-19,» ütles dr Kristina Adams Waldorf, Washingtoni ülikooli meditsiinikooli sünnitusabi ja günekoloogia osakonna professor Medical Xpressis . Uuringusse kaasati 164 naist. «Olime üllatunud, et naistel, kellel oli raseduse ajal Covid-19, oli platsenta immuunvastus uuele infektsioonile nõrgenenud.»

Pandeemia alguses arvasid paljud, et Covid-19 ei kahjusta arenevat loodet, kuna Covid-19 nakkusega sündis nii vähe lapsi, märkis Adams Waldorf.

«Aga praegu näeme, et platsenta on Covid-19 suhtes haavatav – nakkus muudab platsenta toimimist ning see omakorda mõjutab tõenäoliselt loote arengut,» ütles Adams Waldorf.