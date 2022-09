VIDEO ⟩ Kui naised ei tule rinnavähi sõeluuringule, tuleb mammograafiabuss naiste juurde

Rinnavähk on kõige sagedamini Eesti naistel esinev pahaloomuline kasvaja. Eestis haigestub rinnavähki igal aastal ligi 800 naist ning üle 30 protsendil naistest on haigus juba avastamise hetkel kaugele arenenud. Seetõttu on väga oluline minna sõeluuringule, mida on võimalik teha kliinikus või mammograafiabussis.