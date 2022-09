VIDEO ⟩ Vaata, millised võimalused ootavad sind nahavähi diagnoosimise bussis

Nahavähk (ehk mitte-melanoomne nahavähk) on naha epiteelirakkudest tekkinud pahaloomuline kasvaja. Reeglina tekib nahavähk vanematel inimestel. Kasvaja sagedus suureneb seoses eaga, sest koos vanusega kuhjub ka rohkem kahjulikke mõjusid (näiteks päikesekahjustus). Õigeaegse ravi korral allub hästi ravile ning on hea prognoosiga.

Rohkem on ohustatud heledanahalised inimesed, kes on eksponeeritud tugevale päikesekiirgusele – mida lähemal ekvaatorile ja mida kõrgemal merepinnast, seda tugevam mõju.

Kuidas nahavähki ära tunda?

Mis on nahavähi tekkepõhjused?

Rohkem on ohustatud inimesed, kes oma töö tõttu viibivad väga palju päikese käes. Samuti on ohustatud I ja II nahatüübiga inimesed, see tähendab, et heledanahalised, blondid või punapäised, heledate silmadega ning kes päevituvad halvasti.