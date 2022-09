VIDEO ⟩ Selle bussi külastus aitab avastada eesnäärmevähki

Oma kogemust jagab Postimehe terviseportaali ajakirjanik Aleksander Laane

Väike kommentaar või julgestussõna meestele

Kabineti külastamiseks ei pea tingimata mingi eesnäärme-mure vaevama. Ma loodan, et üha tavapärasemaks saab see, et inimesed kasutavad võimalust enda tervist ennetavalt kontrollida. Aga seda enam on põhjust arsti juurde minna siis, kui keha ei taha enam päris tavapäraselt toimida või valuga-vaevustega mingist probleemist märku annab. Arstilkäik pole muidugi lemmiktegevus, aga kinnitan - meestearsti vastuvõtt ei ole valus ja midagi väga ebameeldivat selles ka pole. Tasub asjasse suhtuda ülima rahuga - asjad halvemaks ju ei lähe, aga paremaks võivad minna küll. Ning hingerahu võib ka tagasi saada, kui miski kahtluseuss endale pesa teinud on. Seega lasen ma arstidel teha pigem rohkem kui vähem, kui ma juba nende manu juhtunud olen. Sain enda kohta teada, et eesnäärmega on kõik korras ja et vaatamata suvisele kaalulangusele võiks veel mõned kilod alla võtta ja end veidi rohkem liigutada. Mitte et ma poleks seda isegi aimanud, kuid väike tõuge arsti poolt on igati abiks. Seega - kui teid kutsutakse või saadetakse tervist kontrollima, siis kasutage seda võimalust!