GALERII ⟩ Ülemistes avati terviseteemaline aastaringne välinäitus

Tervisenäituselt saab uusi teadmisi kui ka nippe oma tervise toetamiseks. Teemavalikus on keskendutud toitumisele, unele, liikumisele ja vaimsele tervisele.

Kõnnikoosolekute raja äärde püstitatud tervisenäitus pakub hea ja kiire võimaluse keskkonnavahetuseks ning oma vaimsele ja füüsilisele tervisele mõtlemiseks.

Eesti Tervisemuuseumi juht Kadri Rannala sõnas, et viimased aastad on ühelt poolt lisanud palju stressiallikaid nagu info üleküllus, valeinfo, ebakindlus, teadmatus tuleviku osas. «Teisalt on Eesti elanike liikumisvaegus ja ülekaal järjest kasvanud. Kolmandaks on Eestis selgelt kvalifitseeritud tööjõu puudus. Töötaja tervise eest hoolitsemine on nende kolme asjaolu põhjal tööandja otsene huvi, sest parema vaimse ja füüsilise tervisega töötaja on tulemuslikum ja hoolival tööandjal on tugevam ning stabiilsem tiim,» ütles Rannala.

Tervise edendamisest on kasu, kui inimesed leiavad endas huvi ja motivatsiooni end rohkem ennast liigutama, töö- ja vaba aega planeerima, üksteisega suhtlema ja endaga tööd tegema. «Usume, et välinäitus ja aastaringne kõnnikoosolekurada annavad selleks väikese müksu ja aitavad Ülemiste linnaku talentidel olla mitte ainult tervemad vaid ka õnnelikumad,» lisas Rannala.

Nordea Eesti filiaali äritoe- ja haldusjuht Juht Jelena Trumm ütles, et tervisenäituse avamine linnakus on suurepärane viis tuletada inimestele meelde, et nad peaksid järjepidevalt oma tervisest lugu, hoides end seeläbi terve ja õnnelikuna.