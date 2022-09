Valveapteegi juhataja: hädavajalikud ravimid võiksid igaühel koduapteegis olemas olla

Keskmiselt külastab Tõnismäe Südameapteeki ühe öö jooksul veidi üle 200 inimese. «Kõige tihedam tööaeg on apteekritel kella kaheksast õhtul kuni üheni öösel. Müügisaali sulgeme külastajatele südaööl ning seejärel jätkub müük läbi teenindusluugi. Kuna sel ajal on korraga tööl üks apteeker, võib teeninduse ooteaeg olla tavapärasest pisut pikem – tervisemuredega inimesed vajavad ka hilisõhtul põhjalikku nõustamist, mida meie professionaalsed apteekrid heal meelel pakuvad,» rääkis Tõnismäe apteegi juhataja Külli Teder valveapteekrite tööst.

«Retseptiravimite kasutamise puhul on oluline, et retsept küsitaks arsti käest varakult valmis, kuna ilma retseptita me kliendile ravimit müüa ei saa. Kui parim aeg ravimi ostmiseks on pärast tööaega, siis valveapteegid on avatud ja retsepti olemasolul saab sealt ravimi iga kell kätte,» selgitas apteeker.