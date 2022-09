Avastati kaalukaotuse salarelv – lihtne liigutus põletab rasva mühinal isegi istudes

Houstoni ülikooli professor Marc Hamilton on avastanud viisi olulise lihase optimaalseks aktiveerimiseks – «tallatõuked» tõstavad tundideks tallalihase ainevahetust isegi istudes. Tallalihas (soleus – lad.) on jala tagumine lihas, mis kulgeb põlveõndlast kannani.

Ajakirjas iScience avaldatud uuring näitab, et tallatõuked aitavad säilitada kõrgenenud oksüdatiivset ainevahetust ja normaliseerida vere glükoosisisaldust. Oksüdatiivne ainevahetus on protsess, mille käigus hapnikku kasutatakse metaboliitide, nagu veresuhkru või rasvade, põletamiseks. See sõltub aga osalt töötavate lihaste energiavajadusest.

«Me pole kunagi arvanud, et sellel lihasel on seda tüüpi võimsus. Keegi pole kunagi uurinud, kuidas seda oma tervise parandamiseks kasutada,» ütles Hamilton. «Kui tallalihas on õigesti aktiveeritud, võib see tõsta kohalikku oksüdatiivset ainevahetust tundideks, mitte ainult minutiteks, ja teeb seda erinevat kütusesegu kasutades.»

Lihasbiopsiad näitasid, et glükogeeni panus tallalihase toitmisse oli minimaalne. Glükogeeni lagundamise asemel võib tallalihas kasutada muud tüüpi «kütuseid», näiteks veresuhkrut ja rasvu. Glükogeen on tavaliselt domineeriv süsivesikute tüüp, mis soodustab lihastreeningut.

«Tallalihase normaalsest madalam sõltuvus glükogeenist aitab tal töötada tundide kaupa pingevabalt, sest glükogeeni ammendumisest sõltuval lihasvastupidavusel on kindel piir,» lisas teadlane. «Meile teadaolevalt on see esimene kooskõlastatud jõupingutus spetsiaalse lihaskokkutõmmetel põhineva aktiivsuse arendamiseks, mis keskendub inimese ainevahetusprotsesside optimeerimisele.»

Uus lähenemine tallalihase ainevahetuse käimas hoidmiseks suisa kahekordistas söögikordade vahelisel paastuperioodil rasvade ainevahetust, vähendades ka vere rasvasisaldust.